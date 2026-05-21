3021 اتصالاً لمركز «سند» خلال 2025 لدعم أصحاب الهمم في دبي

كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن عدد الاتصالات الواردة إلى مركز «سند» للتواصل العام، بلغ 3021 اتصالاً، ما يعكس تنامي الاعتماد على خدماته ودوره في تعزيز سهولة الوصول، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم.

وصرحت المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، ميثاء الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن خدمة مركز «سند» للتواصل التي توفرها الهيئة، تُتيح حلولاً مبتكرة للتواصل مع أصحاب الهمم من فئة الإعاقة السمعية والبصرية، عبر تطبيق ذكي يعمل على أجهزة الحاسوب والهواتف والأجهزة اللوحية، ويوفر مكالمات مرئية مباشرة مع أخصائيي لغة الإشارة، بما يُسهم في تسهيل التواصل ودمجهم في المجتمع.

وأضافت الشامسي: «يُقدّم المركز مجموعة من الخدمات تشمل استقبال الشكاوى والبلاغات، وتقديم الاستشارات، وخدمة الترجمة التنسيقية، إلى جانب توفير حلول اتصال متوافقة مع احتياجات أصحاب الهمم بمختلف إعاقاتهم السمعية والبصرية، بما يضمن وصولهم السهل والسريع إلى المعلومات والخدمات».

ويُعدّ تطبيق «سند» من الحلول الحاصلة على ملكية فكرية وعدد من الجوائز المحلية والعالمية، من بينها جائزة «ذا جلوبال إكسلنس» لأفضل تطبيق ذكي (2021)، والجائزة الذهبية من جوائز «ستيفي» العالمية كأفضل تطبيق ذي أثر اجتماعي إيجابي (2025)، إضافة إلى جائزة الابتكار من المعهد العالمي للابتكار (GINI).

وتتماشى خدمات التطبيق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، بهدف تمكينهم وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وتقوم السياسة الوطنية لتمكين الأشخاص أصحاب الهمم على ستة محاور رئيسة هي محور الصحة وإعادة التأهيل، ومحور التأهيل المهني والتشغيل، والحماية الاجتماعية والتمكين الأسري، ومحور الحياة العامة والثقافة والرياضة.