أحمد بن سعيد: التعليم المتقدم ركيزة لتعزيز تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل

برعاية وحضور سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، احتفلت «جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي»، التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون، المنضوية تحت مظلة «دييز»، مقراً لها، بتخريج الدفعة الـ15 من طلبتها، التي ضمّت 394 خريجاً وخريجة من 16 برنامجاً أكاديمياً في مرحلتَي البكالوريوس والماجستير.

حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز دبي التجاري العالمي، مدير عام دبي الرقمية العضو في مجلس إدارة الجامعة، حمد عبيد المنصوري، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» العضو في مجلس إدارة الجامعة، الدكتور محمد الزرعوني، ورئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) محافظ مركز دبي المالي العالمي العضو في مجلس إدارة الجامعة، عيسى كاظم، والقنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي والإمارات الشمالية، روبرت رينز، ورئيس الجامعة، الدكتور يوسف العساف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الأكاديمية، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وذوي الطلبة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «يُمثّل تخريج دفعة جديدة من طلبة جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، محطة مهمة في مسيرة إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة تحولات المستقبل، والمشاركة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات مئوية الإمارات 2071، ورؤية نحن الإمارات 2031، وطموحات دبي في ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للفرص وصناعة المستقبل».

وأضاف سموّه: «ننظر في (دييز) إلى التعليم المتقدم بوصفه أحد الممكّنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل، ونفخر بما تُحقّقه جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي من دور متنامٍ في إعداد جيل يمتلك أدوات العصر، وقادر على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، ونراهن على هؤلاء الخريجين ليكونوا جزءاً من مسيرة دبي نحو مرحلة جديدة من الريادة والتميّز العالمي».

منظومة اقتصادية ومعرفية

بدوره، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تعكس شراكتنا مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا - دبي، رؤية (دييز) في بناء منظومة اقتصادية متكاملة لا تكتفي باستقطاب الشركات والاستثمارات، وإنما تعمل على توفير البيئة المعرفية والمهارية التي تحتاج إليها قطاعات المستقبل للنمو والاستدامة، بما يدعم دور دبي في الاقتصاد العالمي القائم على الابتكار».

وأضاف الزرعوني: «يُمثّل تخريج هذه الدفعة امتداداً لدور (دييز) من خلال واحة دبي للسيليكون كمنطقة متخصصة بالمعرفة والابتكار، وحاضنة للتعليم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فالجامعة تُسهم في رفد منظومة الأعمال بكفاءات مؤهّلة، وتدعم قدرة دبي على بناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول الرقمي، وتطوير الحلول الذكية، وتعزيز الإنتاجية في القطاعات الحيوية».

منصة للمعرفة والابتكار

من جهته، قال الدكتور يوسف العساف: «نحتفي بدفعة استثنائية من الخريجين والخريجات من 16 برنامجاً أكاديمياً، ما يعكس النمو المستمر للجامعة، ويؤكّد قدرتها على تطوير برامج تعليمية تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل، وتمنح الطلبة المعرفة والمهارات والثقة للانتقال من مقاعد الدراسة إلى ميادين التأثير والإنتاج».

وأضاف العساف: «يشهد هذا العام تخريج أول دفعة من طلبة برنامج علم النفس، إلى جانب استمرار توسّع الجامعة في طرح برامج ومسارات أكاديمية جديدة تستشرف احتياجات المستقبل، ومراكز تطوير وبحث في مجالات الطاقة، والاستدامة، والمدن الذكية، والمواد، والتصنيع المتقدم، واستشراف المستقبل، وإدارة التعقيدات، حيث سنواصل العمل على تطوير بيئة تعليمية تُحفّز البحث والاختبار والابتكار، وتُرسّخ دور الجامعة باعتبارها منصةً لإعداد كفاءات قادرة على خدمة دولة الإمارات وإمارة دبي والمنطقة».

وتوزعت تخصصات خريجي الدفعة الـ15 على 16 برنامجاً أكاديمياً، شملت تسعة برامج بكالوريوس في الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، والهندسة الصناعية، والتسويق، وإدارة الأعمال العالمية، والتمويل، والأمن السيبراني، وتقنيات الحوسبة والمعلومات، وعلم النفس.

كما شملت الدفعة خريجي سبعة برامج ماجستير في تحليل البيانات، والمدن الذكية، واستشراف المستقبل والتخطيط، والهندسة الميكانيكية، والإدارة الهندسية، والهندسة الكهربائية، والأمن السيبراني، بما يعكس تنوع المسارات الأكاديمية التي توفرها الجامعة، وارتباطها المباشر بالقطاعات المستقبلية ذات الأولوية.

أحمد بن سعيد:

• نراهن على هؤلاء الخريجين ليكونوا جزءاً من مسيرة دبي نحو مرحلة جديدة من الريادة والتميّز العالمي.