%60 انخفاضاً في إصابات الحرائق بالفجيرة خلال العام الماضي

سجلت إمارة الفجيرة انخفاضاً بنسبة 60% في عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الحرائق، التي تعاملت معها فِرَق الدفاع المدني، خلال العام الماضي، فيما انخفضت حوادث الحرائق السكنية وإجمالي الحوادث مقارنة بعام 2024، مع خلو العام الماضي من أي حالات وفاة.

وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات صادرة عن الإدارة العامة للدفاع المدني في الفجيرة، تم نشرها عبر مركز الفجيرة للإحصاء، أن عدد الإصابات انخفض من 10 إصابات خلال عام 2024، إلى أربع إصابات خلال العام الماضي، فيما تراجع إجمالي الحوادث من 157 حادثاً إلى 145 حادثاً، بانخفاض بلغ 12 حادثاً.

فيما لم تسجل الإمارة أي حوادث وفاة ناجمة عن حرائق خلال العام الماضي، مقارنة بحالتي وفاة شهدتهما خلال عام 2024، إثر حريق اندلع في منزل بالإمارة.

واستحوذت حوادث الحرائق السكنية على النصيب الأكبر من حوادث الحرائق المسجلة خلال العام الماضي، بعد أن سجلت 102 حادث من أصل 145 حادثاً، بنسبة تقارب 70% من إجمالي الحوادث، مقارنة بـ113 حادثاً سكنياً خلال عام 2024، بانخفاض بلغ 11 حادثاً.

وبحسب الإحصاءات، اقتصرت الإصابات المسجلة خلال العام الماضي على الحوادث السكنية فقط، بواقع أربع إصابات، مقارنة بثماني إصابات سجلت في الحوادث السكنية خلال عام 2024.

وجاءت المواقع التجارية في المرتبة الثانية من حيث عدد الحوادث خلال العام الماضي بواقع 19 حادثاً، مقارنة بـ22 حادثاً في عام 2024، فيما استقرت الحوادث الصناعية عند ثلاثة حوادث في العامين.

كما سجلت مرافق الخدمات العامة تسعة حوادث خلال عام 2025 مقارنة بخمسة حوادث في العام السابق له، بينما ارتفعت الحوادث الزراعية من حادث واحد في 2024 إلى خمسة حوادث خلال العام الماضي.

وسجلت المناطق السياحية أربعة حوادث، خلال العامين، فيما شهد عام 2025 تسجيل حادث واحد في كل من المواقع الحكومية والصحية والترفيهية، مقابل حادث واحد حكومي، وخمسة حوادث تعليمية، وحادثين في المستودعات، وحادث في الجبال والصحراء خلال عام 2024.

وفي المقابل، سجلت أقل معدلات الحوادث، خلال العام الماضي، في المواقع الحكومية والصحية والترفيهية، بواقع حادث واحد فقط لكل فئة طوال العام، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.