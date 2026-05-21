«طرق دبي» تُطوّر الشبكة الموسمية للنقل البحري بـ «الذكاء الاصطناعي»     

طوّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مبادرة «الشبكة الموسمية» لخدمات النقل البحري، وذلك من خلال توظيف أساليب علمية وتقنية مرنة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل التنبؤي، في خطوة تُعزّز رشاقة المنظومة التشغيلية، وتُمكّنها من الاستجابة الفعالة لمتغيرات الطلب المرتبطة بالمواسم والأعياد والمناسبات المختلفة في الإمارة.

وسيبدأ تطبيق الخطة التشغيلية للشبكة الموسمية الخاصة بموسم الصيف، في يوليو المقبل، وتستند إلى قاعدة متكاملة من البيانات الضخمة التي تشمل تفاصيل دقيقة حول أعداد الركاب والإيرادات، ومعدلات الإشغال، بما يُعزّز دقة التنبؤات وفاعلية القرارات التشغيلية.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خلف بالغزوز الزرعوني: «استند تطوير الشبكة الموسمية إلى بناء خوارزميات داخلية متقدّمة، وأدوات تحليلية وتنبؤية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على معالجة وتحليل البيانات الضخمة المستمدة من مصادر متعددة، بما يدعم إعداد خطط تشغيل مرنة وديناميكية لشبكة النقل البحري، كما تُسهم هذه الأدوات في استشراف الطلب المستقبلي، وتطبيق نماذج تشغيل مخصصة لكل موسم على حدة، بما يُحقق التوازن بين تلبية احتياجات المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل».

وأكد عدم إغفال تضمين العمل البشري واحتياجاته مع الجانب التقني لتطوير الشبكة، حيث يكون تضمين احتياجات المتعاملين وتصميم الخدمات من خلال حصر مقترحاتهم ومتطلباتهم المقدمة عبر القنوات المعمول بها، وهو ما يُحقق التناغم بين الشقين البشري والتقني.

وأضاف: «تضمنت المنهجية المعتمدة في المشروع استخدام تقنيات التحليل التنبؤي لدراسة أنماط استخدام النقل البحري، وتقييم تأثير المتغيرات المختلفة في جداول التشغيل، وأزمنة تقاطر الرحلات، بما يتلاءم مع أعداد الركاب، ونسب الإشغال والعوائد التشغيلية».

وتابع مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «لقد أتاحت لنا تقنيات تحليل البيانات الضخمة، وتطبيقات الحوسبة الحديثة، تطوير نموذج تشغيلي مرن قادر على محاكاة أنماط سلوك المتعاملين، واستشراف الطلب المتوقع على خدمات النقل البحري، ما يُسهم في رفع كفاءة الشبكة، وتحقيق أفضل مستويات الأداء، وفق جداول زمنية دقيقة ومعايير عالمية».