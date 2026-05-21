خالد بن محمد: الاستثمار في تنمية مهارات الشباب ركيزة أساسية في رؤية الإمارات التنافسية

شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، جانباً من فعاليات الدورة الـ17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي نظّمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في مركز «أدنيك» أبوظبي.

واطّلع سموّه، خلال جولة قام بها في الأجنحة المشاركة، على أبرز المشاريع والابتكارات والمهارات التقنية والمهنية، التي يستعرضها الطلبة المشاركون من مختلف إمارات الدولة، كما استمع إلى شرح مفصَّل عن عدد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الإماراتية الشابة، بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للقطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بمستوى المشاريع والابتكارات التي يُقدِّمها المشاركون، وما تعكسه من قدرات وطنية واعدة وطموحات تُرسِّخ ثقافة التميز والإبداع، وتعزز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات التقنية والمهنية على المستوى العالمي.

وقال سموّه إن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم بالمعارف والخبرات المتقدمة، يُشكِّل ركيزة أساسية ضمن رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء منظومة اقتصادية تنافسية قائمة على المعرفة والابتكار ودمج أحدث الحلول التكنولوجية المتطورة.

رافق سموّه، خلال الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، أحمد تميم الكتّاب، ورئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، شامس علي الظاهري، ورئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، محمد تاج الدين القاضي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش، ومدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدكتور مبارك الشامسي.

وتُعد «مهارات الإمارات» إحدى أكبر المنصات لتنمية مهارات الشباب على مستوى الدولة، منذ انطلاقها في عام 2006، حيث تحتفي هذا العام بمرور 20 عاماً على تأسيسها، بعد إسهامات، امتدت على مدى عقدَين، في إعداد أجيال من الكفاءات الوطنية المؤهلة، وتعزيز ثقافة الابتكار والتميز في مختلف مجالات التعليم والتدريب التقني والمهني.

ويضم الحدث، في دورته لهذا العام، 37 مهارة تقنية ومهنية، بمشاركة أكثر من 150 خبيراً ومتخصصاً، لتقييم المنافسات وتحكيمها، حيث يتنافس 502 من الطلاب والطالبات، من جميع إمارات الدولة، يُمثِّلون الجيل القادم من أصحاب المهارات والكفاءات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتهدف إلى تطوير منظومة شاملة ومتكاملة للمهارات والكفاءات الوطنية، تعزيزاً لدور الشباب في دفع عجلة المسيرة التنموية في الدولة، من خلال إكسابهم المهارات النوعية والخبرات اللازمة لسوق العمل، لاسيما في مجالات توظيف ودمج أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية.

• 502 من الطلاب والطالبات، من جميع إمارات الدولة، يشاركون في الحدث.