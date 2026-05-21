«قضاء أبوظبي» تعتمد آلية تواصل «النزلاء» مع أسرهم خلال العيد

اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي البرنامج الزمني للتواصل المرئي بين نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وعائلاتهم، خلال إجازة عيد الأضحى، لتوفير بيئة إصلاحية تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للنزلاء.

وحددت الفترة الممتدة من الثلاثاء 26 مايو الجاري وحتى الجمعة الموافق 29 من الشهر ذاته، موعداً لإجراء الجلسات الرقمية، على أن تكون من الساعة الثالثة عصراً حتى الخامسة مساءً، مع تخصيص الفترة الصباحية من يوم الجمعة لتواصل النزيلات مع ذويهن من 8:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً، وتُنفذ الجلسات عبر تطبيق «نافذتي» الذكي.

ووفرت الدائرة إمكانية حجز المواعيد إلكترونياً عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم»، https://www.tamm.abudhabi/ar-ae، أو عن طريق الرابط التالي www.adpolice.gov.ae، على أن يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بالموافقة تتضمن الموعد المحدد والمركز المخصص لإجراء الاتصال المرئي.