عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الداخلية الألماني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها



التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ألكسندر دوبيريندت وزير الداخلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية الألمانية تستند إلى أسس راسخة من الثقة المتبادلة والشراكة البناءة، مشيراً إلى أن هذه العلاقة المتميزة بين البلدين شكلت نموذجاً متقدماً للتعاون المثمر في مختلف القطاعات.

وبحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وناقشا الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.

وأعرب ألكسندر دوبيريندت عن تضامن بلاده مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة، فيما توجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لوزير الداخلية على الموقف الألماني الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

حضر اللقاء لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، وسعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وأحمد وهيب العطار، سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.