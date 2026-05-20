سيف بن زايد يشهد جانباً من فعاليات "المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026"

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من فعاليات الدورة السابعة عشرة من "المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات"، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني في مركز أدنيك أبوظبي، خلال الفترة من 18 إلى 20 مايو 2026م.

وشارك في المسابقة 500 متسابق ومتسابقة في 37 مهارة تقنية ومهنية، قدّموا خلالها نماذج وطنية مشرّفة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة والتصنيع الرقمي، عكست وعياً متقدماً وطموحاً يليق بالإمارات ومكانتها.

واطلع سموه على عدد من المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون في مختلف المهارات والتخصصات الهندسية والصناعية والمهنية التي تتوافق مع وظائف المستقبل، كما التقى سموه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين المشاركين في المسابقة ضمن مختلف المجالات التقنية والمهنية.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وإلى جميع المنظمين والقائمين على المسابقة، على جهودهم المتميزة في إعداد هذه المنصة الوطنية التي تحتفي بالمهارات، وتفتح أمام شباب الإمارات آفاق التميز والابتكار.

وقال سموه :نفخر بشباب الإمارات فهم ثروة الوطن التي لا تنضب، وسواعد نهضته، ورهانه الرابح في صناعة المستقبل، وبهم تتحول المعرفة إلى إنجاز، والطموح إلى ابتكار، والرؤية إلى واقع يرسّخ ريادة الإمارات.