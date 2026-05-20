محمد بن راشد: أكثر من 400 مسؤول يشاركون في رسم ملامح الحكومة الذكية في الإمارات لتكون الأولى عالمياً

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):"حضرنا اليوم وأخي منصور بن زايد وسيف بن زايد الخلوة الوطنية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي لاستعراض وتطوير المنظومة الحكومية الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai.. أكثر من 400 مسؤول يشاركون في تطبيق ورسم ملامح تحويل نصف الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى ذكاء اصطناعي وتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة بأن تكون حكومة الإمارات الأولى عالمياً في هذا التحول".