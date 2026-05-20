«الصحة»: 100% من حجاج الدولة استكملوا التطعيمات قبل السفر إلى الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع استكمال حصول جميع حجاج دولة الإمارات على التطعيمات الإلزامية المعتمدة لموسم الحج بنسبة 100% قبل توجههم إلى الأراضي المقدسة، في خطوة تعكس نهجاً وطنياً متقدماً يقوم على الوقاية الاستباقية وتعزيز الجاهزية الصحية، بما يضمن أعلى درجات الحماية والرعاية الصحية للحجاج.

وأكدت الوزارة أن صحة الحجاج وسلامتهم تمثل أولوية وطنية، وأن توفير التطعيمات الإلزامية لجميع حجاج الدولة يجسد مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الصحية والتنظيمية في الدولة، ويؤكد حرصها على تطبيق أعلى معايير الصحة العامة وترسيخ جودة الحياة وصحة الإنسان ضمن مقدمة الأولويات الوطنية.

وأنجزت الوزارة خطة استباقية متكاملة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في أبوظبي، وذلك لضمان أعلى درجات الجاهزية وتوفير مختلف التسهيلات والخدمات الصحية اللازمة للراغبين في أداء مناسك الحج خلال الموسم الحالي.

