لجنة تأمين الفعاليات بدبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

أكملت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بلجنة تأمين الفعاليات، استعداداتها لتأمين عيد الأضحى المبارك عبر خطة أمنية ومرورية وخدمية شاملة تغطي المساجد والمصليات الكبرى والطرق الرئيسية والمناطق الحيوية والسياحية والمراكز التجارية والأسواق المفتوحة في الإمارة.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات اللواء سيف مهير المزروعي، خلال اجتماع اللجنة في مركز شرطة القصيص، جاهزية مختلف الجهات المعنية لتنفيذ خطة التأمين بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز الأمن والسلامة ويضمن انسيابية الحركة المرورية خلال عطلة العيد.

وناشد أفراد الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وتجنب القيادة المتهورة، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، كما دعا مرتادي الشواطئ والمسابح إلى الانتباه للأطفال، وحث مستخدمي الدراجات المائية والمركبات الصحراوية على القيادة بحذر.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم السماح للأطفال باستخدام الألعاب النارية خلال العيد، لما تشكله من مخاطر وإصابات وحوادث حرائق قد تهدد الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن لجنة تأمين الفعاليات والإدارة العامة لمراكز الشرطة ومجلس الروح الإيجابية ستنظم بطولات رياضية ومحاضرات توعوية وفقرات ترفيهية وسحوبات ومسابقات في مناطق سكن العمال بجبل علي والسطوة والمحصنة والقوز خلال أول وثاني أيام العيد، بهدف إسعاد العمال ومشاركتهم فرحة المناسبة.