شما المزروعي: رؤية إماراتية متطورة لخدمات صحية تُعزّز جودة الحياة

قالت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، إن إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، يعكس مرحلة جديدة من التفكير الحكومي الذي لا يكتفي بتطوير الخدمات، وإنما يعيد تصميم تجربة المواطن مع الرعاية الصحية على أسس أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة.

وأضافت أن أهمية هذه الخطوة تكمن في بناء إطار وطني موحد يُعزّز التكامل بين الجهات الصحية، ويرتقي بجودة الأداء، ويجعل الحصول على الخدمة أكثر وضوحاً وسلاسة في مختلف إمارات الدولة، مؤكدةً أن التطور الحقيقي يقاس بقدرة الأنظمة على الاستجابة المبكرة لاحتياجات المجتمع، ومواكبة التحولات السكانية وأنماط الحياة الحديثة، وتمكين الكفاءات الوطنية، والابتكار في إدارة الرعاية الصحية.