سناء سهيل: ترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي

أكّدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي للمواطنين، تُجسّد رؤية وطنية راسخة تضع الإنسان والأسرة في صميم أولويات التنمية، وتعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الاستقرار الأسري والمجتمعي في دولة الإمارات.

وقالت إن توفير خدمات صحية متكاملة وسهلة الوصول، يُمثّل ركيزة أساسية في استقرار الأسرة، وتعزيز تماسكها، خصوصاً أن الصحة ترتبط بشكل مباشر بالأمان الاجتماعي، والطمأنينة، وجودة الحياة داخل المجتمع.

وأشارت إلى أن النظام الجديد سيسهم في دعم الأسر، عبر توفير منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تراعي احتياجات المواطنين في مختلف مراحل حياتهم، وفق أعلى المعايير العالمية.