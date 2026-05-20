صقر غباش: المواطن في قلب كل قرار وطني

ثمّن رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، بكل تقدير واعتزاز، توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، من خلال منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.

وأكّد أن هذه التوجيهات السامية تُجسّد، في أعمق معانيها، قرب صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، من أبناء شعبه، وحرصه الدائم على الاطمئنان على شؤونهم، وتوفير كل ما يُعزّز أمنهم الصحي، واستقرارهم الأسري، وجودة حياتهم، انطلاقاً من نهج أصيل في دولة الإمارات يجعل الإنسان أولاً، والمواطن في قلب كل قرار وطني.

وأكّد صقر غباش أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي بثقة في ترسيخ نموذج وطني متفرد في رعاية الإنسان، يقوم على الرحمة والمسؤولية والكفاءة.