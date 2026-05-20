الإمارات تدين بأشد العبارات الهجوم المسلّح على المركز الإسلامي في سان دييغو

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم المسلّح على المركز الإسلامي في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الصديق، في هذا الهجوم الآثم.