وزارة الدفاع: الاعتداء السافر على «براكة» نُفّذ بمسيّرة قادمة من العراق

أعلنت وزارة الدفاع، أمس، أن «منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكّنت، خلال الـ48 ساعة الماضية، من رصد والتعامل بنجاح مع ست طائرات مسيّرة معادية، حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة».

وأكّدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية، وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير في سلامة المنشآت الحيوية.

وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية، بتاريخ 17 مايو الجاري، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيّرة الثلاث - التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، بينما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، إضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقاً - كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وأكّدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.

وشددت الوزارة على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية.