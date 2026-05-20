الإمارات: استهداف المنشآت النووية السلمية "تصعيد خطير"

أدان المندوب الإماراتي لدى الأمم المتحدة محمد أبو شهاب، الثلاثاء، الهجمات الإرهابية التي استهدفت محيط محطة براكة النووية.

وقال أبو شهاب في جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الشرق الأوسط، إن استهداف المنشآت النووية السلمية "أمر مشين".

واعتبر أن "الاعتداء على محيط محطة براكة النووية يشكّل تصعيدا خطيرا"، مشددا على أن محطة براكة النووية "تتمتع بأعلى درجات السلامة والأمن".

وأضاف: "نحتفظ بحق الرد على أي تهديد لسيادتنا"، مشيرا إلى أن "استهداف محيط محطة براكة النووية جاء من الأراضي العراقية".

واختتم المندوب الإماراتي قائلا إن "حماية المرافق الدولية النووية مسؤولية دولية مشتركة".