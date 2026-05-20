كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق برنامج ماجستير لإدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي       

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أمس، برنامج ماجستير «إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تُعد الأولى من نوعها عالمياً في مجال الدمج بين السياسات الحكومية وحوكمة الابتكار والذكاء الاصطناعي، بهدف إعداد جيل جديد من القادة القادرين على بناء حكومات مرنة تواكب متطلبات المستقبل في عصر التحول الرقمي المتسارع، ويتيح البرنامج للطلبة الالتحاق به بدوام كامل لمدة 18 شهراً، أو بدوام جزئي يمتد لعامين.

وقال الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور علي بن سباع المري: «يسعى البرنامج إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على قيادة مبادرات مسؤولة تُعزز التنمية البشرية، وتخلق قيمة عامة مستدامة». وأكد أن البرنامج يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، إلى جانب توجهات الحكومة نحو تحويل 50% من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية الاتحادية إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة.

ويقدم برنامج ماجستير «إدارة الابتكار وحوكمة الذكاء الاصطناعي» منهاجاً أكاديمياً متكاملاً، يجمع بين إدارة الابتكار، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والسياسات العامة، وممارسات القيادة الاستراتيجية، عبر نهج يجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، والتعلم التجريبي وتنمية المهارات القيادية والشخصية، كما يتيح البرنامج للمشاركين فرص التعلم القائم على المشاريع بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة.

ويتكون البرنامج من 180 ساعة معتمدة، تشمل 120 ساعة دراسية و60 ساعة مخصصة للأطروحة، ويتميز بمرونة تلائم احتياجات المهنيين من خلال مزيج من الجلسات، الافتراضية والحضورية خلال عطلات نهاية الأسبوع.

ويمنح البرنامج المشاركين، كذلك، فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، عبر زيارات ميدانية اختيارية إلى مراكز التكنولوجيا والسفارات والمنظمات الدولية، بما يعزز فهمهم للأولويات الإقليمية، ويعمق خبراتهم في مجالات الحوكمة الاستباقية وصناعة المستقبل.

