أحمد بن محمد: دبي تفخر بالشركات الإقليمية والعالمية التي اختارتها مركزاً لأعمالها في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية

أكّد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي تفخر بالشركات الإقليمية والعالمية التي اختارتها مركزاً لأعمالها واستثماراتها في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية. وكان مجلس دبي للإعلام قد نظّم، اليوم، "خلوة دبي لقطاع الإعلام"، بهدف رسم مستقبل القطاع وتعزيز نموه المستدام، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من قيادات القطاع الخاص، إلى جانب ممثلي شركات عالمية تستثمر أكثر من 13 مليار دولار في السوق المحلية.

وقال سموه في تديونة على منصة "إكس": " نظم مجلس دبي للإعلام اليوم "خلوة دبي لقطاع الإعلام" بهدف رسم مستقبل القطاع وتعزيز نموه المستدام، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من قيادات القطاع الخاص، إلى جانب شركات عالمية تستثمر أكثر من 13 مليار دولار في السوق المحلي ... نفخر بالشركات الإقليمية والعالمية التي اختارت دبي مركزاً لأعمالها واستثماراتها في صناعة المحتوى والإنتاج والألعاب الإلكترونية. حريصون على الاستماع لمختلف وجهات النظر وتبادل الأفكار بما يسهم في تطوير منظومتنا الإعلامية لتكون أكثر مرونة وقدرةً على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة ودفع الابتكار واحتضان المواهب المحلية بما يساهم في تعزيز مساهمة القطاع في أجندة دبي الاقتصادية D33".