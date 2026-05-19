محمد الكويتي: المنظومة الوطنية للأمن السيبراني نموذج عالمي في حماية البنية الرقمية

أكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الدكتور محمد الكويتي أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تمثل نموذجاً رائداً عالمياً بما تعكسه من جاهزية متقدمة وكفاءة عالية في مواجهة التهديدات الرقمية وتعزيز أمن الفضاء السيبراني للدولة.

وقال محمد الكويتي، إن مجلس الأمن السيبراني يحرص من خلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار 2026" على حماية المنظومة الوطنية للأمن السيبراني عبر رصد أي تهديدات تستهدف اختراق المنظومات الوطنية والتصدي لها بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الكويتي أن مجلس الأمن السيبراني نجح في التصدي لأكثر من 645 هجمة سيبرانية استهدفت معرض "آيسنار 2026" في يومه الأول مشيراً إلى دور المجلس في حماية مجتمع دولة الإمارات من مختلف التهديدات والهجمات السيبرانية ومواجهتها والردع باستخدام تقنيات وطنية حديثة تم تطويرها بأيدٍ إماراتية.

ولفت الكويتي إلى الدور المحوري الذي يؤديه طلبة الجامعات في دعم جهود المجلس من خلال مشاركتهم في "هاكاثون الأمن السيبراني" بما يسهم في تعزيز الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية الكوادر المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار الكويتي إلى تطوير حلول وطنية مبتكرة تشمل تقنيات التشفير والتكنولوجيا الكمومية وحلول التدقيق والتأمين إلى جانب تأمين وكلاء الذكاء الاصطناعي تماشياً مع توجه الدولة نحو استخدام هذه الوكلاء في أكثر من 50 بالمائة في الحكومة الاتحادية.

وأكد الكويتي أهمية وضع المعايير والسياسات اللازمة لضمان أمن وكلاء الذكاء الاصطناعي وتأمين استخدامها بما يعزز مسيرة التحول الرقمي ويرسخ ريادة دولة الإمارات في تبني التقنيات المستقبلية.