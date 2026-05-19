سهيل المزروعي: تصفير البيروقراطية ثقافة حكومية

قال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، إن تصفير البيروقراطية يمثل ثقافة عمل حكومية جديدة تقوم على السرعة والكفاءة والمرونة، وتضع الإنسان في قلب الخدمة الحكومية.

وأضاف الوزير أن فوز وزارة الطاقة والبنية التحتية بجائزة "أفضل فريق حكومي" يعكس إيماننا بأن الابتكار والعمل بروح الفريق هما الطريق نحو صناعة حكومة المستقبل التي تليق بدولة الإمارات وطموحاتها العالية.

وتقدّم سهيل المزروعي بالشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المستمر، وإلى جميع فرق العمل التي نجحت في تحويل التحديات إلى إنجازات نوعية تعزز ريادة دولة الإمارات في التطوير الحكومي.

وتواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تطوير خدمات أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز تجربة المتعاملين وتسريع الإجراءات.

وأسفرت جهود الوزارة خلال عام 2025 عن تقليص جهد المتعاملين بنسبة 91%، إلى جانب خفض المستندات المطلوبة بنسبة 96%، وإلغاء أكثر من 740 ألف إجراء مكرر.

كما حققت "باقة النقل البحري" تقليصاً للإجراءات بنسبة 99%، وخفضاً للمستندات بنسبة 95%، وتقليص المدة الزمنية للانجاز بنسبة 94%، بما يدعم تنافسية القطاع اللوجستي.