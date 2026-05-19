الإمارات: لن نتهاون في حماية أمننا وسيادتنا تحت أي ظرف

تُشارك دولة الإمارات في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة الإماراتية.

وقالت بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في تدوينة على منصة "إكس" إن الإمارات تدعو مجلس الأمن إلى إدانة هذا التصعيد الخطير بأشد العبارات، والتأكيد على أن استهداف المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يُشكل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأضافت البعثة: "لن تتهاون دولة الإمارات في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف".