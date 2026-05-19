تحقيقات الاعتداء على «براكة» تكشف انطلاق المسيّرات من العراق

اعلنت وزارة الدفاع بعد استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026،أن نتائج التتبع والرصد التقني، أكدت أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل بنجاح مع اثنتين منها، وأصابت الثالثة مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي للمحطة، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقًا، كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية.

وكانت الوزارة قد أعلنت أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تمكنت منظومات الدفاع الجوي الإماراتية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية.