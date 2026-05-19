جواز السفر الإماراتي يعزز صدارته لقائمة أقوى جوازات السفر عالمياً

عزز جواز السفر الإماراتي صدارته لمؤشر باسبورت إندكس التابع لمؤسسة "أرتون كابيتال"، ورفع رصيده إلى 182 نقطة، محافظاً على موقعه كأقوى جوازات السفر في العالم.

ويسمح جواز السفر الإماراتي بالدخول إلى 137 دولة حول العالم دون فيزا، و45 دولة بفيزا عند الوصول.

وتالياً المراتب العشرة الأولى:

- الإمارات

- سنغافورة، وإسبانيا

- بلجيكا، ولوكسمبورغ، وفرنسا، والدنمارك، وألمانيا، والسويد، وهولندا، وفنلندا، وإيطاليا، وسويسرا، واليونان، والبرتغال، والنمسا، وماليزيا، والنرويج، وأيرلندا

- مالطا، وبولندا، وهنغاريا، ولاتفيا، وكوريا الجنوبية، واليابان

- رومانيا، سلوفينيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، سلوفاكيا، بلغاريا، إستونيا

- قبرص، ولاتفيا

- المملكة المتحدة، ليختنشتاين، نيوزيلندا

- كندا، أيسلندا، أستراليا

- الولايات المتحدة الأميركية، موناكو

- هونغ كونغ