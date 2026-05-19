بلدية دبي تحدد 5 مقاصب لعيد الأضحى وتعلن ساعات عملها

أعلنت بلدية دبي جاهزية مقاصبها لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم خدماتها لسكان الإمارة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بطاقةٍ استيعابية تصل إلى 1,000 رأس من الماشية في الساعة. وتأتي هذه الاستعدادات ضمن منظومة متقدمة وبيئة مجهزة بأحدث المعدات والتقنيات، ستضمن تقديم خدمات متكاملة عالية الجودة وفق أعلى معايير الصحة العامة وسلامة الأغذية، وبما يوفر تجربة آمنة وسليمة صحياً للمتعاملين في مقاصب دبي.

وخصصت بلدية دبي 5 مقاصب لاستقبال طلبات الأضاحي وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين بسرعة وكفاءة عالية؛ تضم: القصيص، والمقصب السريع في القصيص، والقوز، والليسيلي، وحتّا، حيث ستقدم حزمة من الخدمات التي تغطي كافة مراحل الحصول على الأضاحي، بدءاً من الفحص البيطري للمواشي قبل وبعد الذبح، وصولاً إلى تجهيز اللحوم.

وتقدم المقاصب خدماتها تحت إشراف حوالي 45 متخصص من الكادر الطبي والبيطري المؤهل لتوفير أعلى مستويات الحماية والسلامة الصحية، إلى جانب 30 مشرف، وأكثر من 205 قصاب و165 عامل، مؤهلين ومدربين وفق الاشتراطات الشرعية والصحية المعتمدة، فضلاً عن نظام تعقيم متقدم يضمن سلامة الأضاحي على امتداد خط الإنتاج، ويحافظ على جَودة اللحوم وتجنب التلوث.

والتزاماً منها بتسهيل رحلة المتعاملين، تشجع بلدية دبي على استخدام التطبيقات الذكية المعتمدة لطلب الأضاحي، حيث تتعاون مع 3 تطبيقات توفر خدمات شراء وتجهيز وتوصيل الأضاحي دون الحاجة إلى زيارة سوق المواشي أو المقصب، إذ توفر خدماتها وفق معايير متقدمة ومن خلال كوادر ومركبات مجهزة ومتخصصة، تختصر الوقت والجهد.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي الدكتورة نسيم محمد رفيع: "تبقى صحة وسلامة مجتمع إمارة دبي أولوية أساسية في بلدية دبي، وجزء رئيس من جهودها لتوفير منظومة صحية وغذائية استباقية وآمنة، عبر تقديم أعلى مستويات الصحة العامة والسلامة الغذائية، وتعزيز الحماية والوقاية للمجتمع بما يسهم في الارتقاء بجَودة حياة أفراده".

من جهته، قال مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي الدكتور سلطان الطاهر: "حَرَصنا على تهيئة مقاصب دبي وتجهيزها بأحدث التقنيات لتوفير تجربة متكاملة سلسة وآمنة تحقق رضا المتعاملين. هدفنا تعزيز الوعي بأهمية الاعتماد على المقاصب العامة لما توفره من بيئة صحية خاضعة للرقابة، مع توظيفها لأمهر الكوادر المدربة والمؤهلة، وندعم في الوقت نفسه التحول نحو التطبيقات الذكية التي تختصر رحلة المتعامل، وتضمن تنفيذ الأضحية وفق المعايير المعتمدة، بما يرفع مستوى السلامة ويحافظ على جودة اللحوم".

ونفذت بلدية دبي خطة شاملة تضمنت أعمال صيانة وقائية وتطويرية لجميع المقاصب مع توسعة بعض المواقع لرفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين انسيابية سير العمليات بكفاءة عالية. وشملت التحسينات تطوير خطوط الإنتاج في مقاصب القوز والقصيص والليسيلي، وصيانة شاملة للمعدات لرفع كفاءة تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار. كما نظّمت ورش تدريبية لرفع مستوى الوعي الصحي والمهني لدى العاملين، لضمان الالتزام بأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الذبائح لهذا العام حوالي 20 ألف رأس منها 19500 مواشي صغيرة و500 مواشي كبيرة موزعة على النحو التالي: 12500رأساً للأفراد، و5000 رأساً للتطبيقات الذكية، بينما يبلغ العدد المتوقع للجمعيات الخيرية 2500 رأس.

وحددت بلدية دبي مواعيد العمل في مقاصبها خلال عطلة عيد الأضحى لتكون على النحو التالي: ستعمل مقاصب (القصيص، القوز، الليسيلي)، يوم وقفة عرفة من الساعة 7:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً، ومن 7:00 صباحاً وحتى 6:00 مساءً في (مقصب حتّا). فيما ستبدأ أوقات العمل في أول، وثاني، وثالث أيام العيد في جميع المقاصب من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً، وستكون في اليوم الرابع أوقات العمل في مقاصب (القوز، الليسيلي، حتّا) من الساعة 7:00 صباحاً حتى 2:00 مساءً، وفي مقصب (القصيص) من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:00 مساءً.

ودعماً لتوفير أفضل تجربة صحية وسليمة وآمنة، ستعزز بلدية دبي جهودها في إدارة أسواق المواشي عبر خطة عمل متكاملة، ستتضمن تكثيف العمليات الرقابية لفرقها الميدانية من المراقبين لضمان حصول المتعامل على منتجات عالية الجَودة. كما ستتابع مناطق الازدحام إضافةً إلى تنظيم رحلة دخول وخروج المتعاملين ومركباتهم عبر البوابات الرئيسة خلال يوم عرفة وأيام العيد.

ونوهت بلدية دبي إلى مخاطر الذبح خارج المقاصب الرسمية المعتمدة لما يشكله من أضرار على الصحة العامة للأفراد والمجتمع، فضلاً عن المخاطر البيئية، موصيةً الجمهور باستخدام الخدمات والتطبيقات الذكية المعتمدة التي تضمن تنفيذ الأضحية وفق أعلى المعايير الصحية والحفاظ على سلامة اللحوم، فضلاً عن توفير الوقت والجهد خلال أيام العيد.