وزارة الدفاع تفتح باب التسجيل لاستقطاب الكوادر المواطنة في المهن الطبية المساندة

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح باب التسجيل لاستقطاب الكوادر الوطنية في قطاع المهن الطبية المساندة، والذي يشمل تخصصات التمريض، والمسعف الميداني، والمهن الفنية الطبية.

وحددت الوزارة في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ثمانية شروط واجب توفرها في المتقدمين وهي: أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، الحصول على نسبة 75% في المسار المتقدم، أو 85% في المسار العام، تحقيق معدل (5.0 فأعلى) في اختبار IELTS، ومعدل 80% في درجات المواد العلمية واللغة الإنجليزية، وأن يكون لائقاً طبياً، وحسن السيرة والسلوك، وقد أنهى الخدمة الوطنية، وألا يتجاوز عمر المتقدم 24 سنة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية المقررة من اللجنة.

وأوضحت الوزارة الامتيازات التي يحصل عليها الملتحقون وتشمل صرف راتب شهري للمتدرب أثناء فترة الدراسة، ويمنح الخريج راتباً وعلاوة مجزية حسب الرتبة.

وبالنسبة لآلية التسجيل، أوضحت الوزارة أنه يمكن التسجيل عبر تطبيق تجنيد الذكي عبر الخطوات التالية: تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية، تقديم طلب الانضمام واختيار مشروع المهن الطبية المساندة، تعبئة البيانات الشخصية ورفع المرفقات المطلوبة.