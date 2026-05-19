قرقاش: يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج

قال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن الخلط في الأدوار خلال العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، مؤكداً أنه في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محيّر، ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي. فاختلط دور الضحية بدور الوسيط، والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلًا من أن يكون عضيدًا ومساندًا".

وتابع قائلا: "وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث، وفي خضم هذا العدوان الغادر، يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف".