«الدولية للطاقة الذرية» تتابع التطورات في «براكة»

تتابع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، عن كثب، الوضع بمحطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، عبر التواصل الدائم مع الجهات الإماراتية المختصة، مبديةً استعدادها الكامل لتقديم المساعدة عند الحاجة، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، مساء أمس، حيث جدد قلق الأمين العام البالغ إزاء التقارير الواردة للأمم المتحدة، والتي أشارت إلى وقوع هجمات بطائرات مسيّرة أشعلت النار، أول من أمس، في مولد كهربائي داخل محيط محطة براكة.

واعتبر حق أن أي هجمات على المنشآت النووية تُعدّ غير مقبولة بتاتاً، مشدداً على ضرورة إدانتها بوصفها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وأكّد أنه يجب عدم شن أي هجمات أخرى بالقرب من البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

وأشار نائب المتحدث الرسمي إلى التحذيرات المتكررة التي أطلقها الأمين العام إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في الشرق الأوسط، معتبراً أن التقارير حول الهجوم على محيط محطة براكة تُعدّ بمثابة سبب إضافي يتعيّن أن يدفع جميع الأطراف لوقف القتال بشكل كامل.

وحذّر حق، رداً على سؤال بشأن الموقف الإيراني المتعنت إزاء مضيق هرمز، من أن هذا التطور قد تسبب بمشكلة ضخمة للعالم، موضحاً أنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى نقص الوقود والأسمدة، ما يخلق أزمات مختلفة، تشمل ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض النمو، وأزمة غذاء في المستقبل.