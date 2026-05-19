حمدان بن محمد يعيّن مديراً تنفيذياً في «دفاع مدني دبي»     

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (21) لسنة 2026، بتعيين عفاف جاسم أحمد جاسم المهيري، مديراً تنفيذياً للإدارة العامة للريادة والتميز المُؤسّسي بالقيادة العامة للدفاع المدني في دبي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.