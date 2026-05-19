11 مليون درهم لدعم أبحاث التصلب المتعدد

خصصت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تمويلاً يبلغ نحو 11 مليون درهم، ضمن برنامجها للمنح البحثية الداعم لأبحاث التصلب المتعدد، تزامناً مع إطلاق الدورة الرابعة من البرنامج، وتمويل أربعة مشاريع بحثية ضمن دورته الثالثة، في خطوة تعكس التزامها تعزيز البحث العلمي والابتكار الطبي في دولة الإمارات، لاسيما في مجالات التصلب المتعدد وأمراض المناعة الذاتية.

ومن المتوقع أن تركز مخرجات الدورة الرابعة على توسيع الفهم العلمي لمرض التصلب المتعدد، بما يشمل الدراسات المتعلقة بالبيولوجيا المناعية، وعوامل الخطر الوراثية والبيئية، والابتكارات العلاجية، والطب الدقيق القائم على العلامات الحيوية، إضافة إلى الاستراتيجيات السريرية الرامية إلى الارتقاء بمستويات رعاية المرضى.

وشملت المشاريع البحثية الممولة، دراسة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التصوير بالرنين المغناطيسي، بما يعزز تشخيص التصلب المتعدد، والتمييز بينه وبين اضطراب طيف التهاب النخاع والعصب البصري، ويسهم في تحسين مراقبة تطور المرض والاستجابة العلاجية، وخفض معدلات التشخيص الخطأ، ودعم التدخل العلاجي المبكر.

كما تضمن التمويل مشروعاً لتطوير أداة تشخيصية استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تدمج بين البيانات السريرية ونتائج التصوير الطبي والمعلومات الجينية للمساعدة على تحديد الخيارات العلاجية الأنسب للمتعايشين مع التصلب المتعدد في دولة الإمارات.