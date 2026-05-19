«تاكسي دبي» تطلق خدمات «بولت» في أبوظبي

أعلنت شركة «تاكسي دبي» إطلاق خدمات «بولت» لحجز المركبات الإلكترونية في أبوظبي، ضمن خطط توسيع خدمات التنقل الذكي في دولة الإمارات.

ويشمل الإطلاق، في مرحلته الأولى، خدمات الليموزين عبر التطبيق الإلكتروني، على أن تتبعها خدمات سيارات الأجرة خلال الأسابيع المقبلة، وسجلت الشركة، خلال عام 2025، نمواً بنسبة 24% على أساس سنوي، في نشاط الحجز الإلكتروني ضمن قطاعَي سيارات الأجرة والليموزين، مدعوماً بتوسيع الأسطول وزيادة استخدام قنوات الحجز الرقمية.

وقال المدير العام لـ«بولت الإمارات»، فاسيليس هادجياسلانيس، إن التوسع إلى أبوظبي يأتي في ظل الطلب المتزايد على خدمات التنقل عبر التطبيقات في دولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة التوسع بالتعاون مع شركة تاكسي دبي.

وسجلت خدمات الحجز الإلكتروني لدى الشركة نمواً بنسبة 9%، خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشهد الربع الأول من عام 2026 انضمام 1823 سيارة أجرة، تابعة لشركة «التاكسي الوطني» في دبي، إلى منصة «بولت»، بما يدعم توسع خدمات النقل الرقمي في الدولة.