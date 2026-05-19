«أنتم فخر الوطن» يمنح شرطة دبي رقماً قياسياً في موسوعة «غينيس»

سجّلت القيادة العامة لشرطة دبي رقماً قياسياً جديداً في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعد تنظيمها لقاءً مرئياً بعنوان «أنتم فخر الوطن»، حضره 9348 موظفاً وموظفة من منتسبي شرطة دبي، ليُعتمد كأكبر حضور للقاء مرئي على مستوى العالم، في إنجاز يُسجل للمرة الأولى ضمن فئة جديدة بالموسوعة.

وتمكنت شرطة دبي من تجاوز الحد الأدنى الذي حدده فريق موسوعة «غينيس» لاعتماد الرقم القياسي، والبالغ 5000 مشارك، لتحقق رقماً مضاعفاً عكس حجم التفاعل وروح الفريق الواحد بين منتسبيها.

وتسلّم مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، شهادة الاعتماد الرسمية من المحكِّمة المعتمدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كنزي الدفراوي، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، العميد راشد ناصر، ومدير إدارة علاقات الموظفين في الإدارة العامة للموارد البشرية، العقيد عبدالله محمد حسن، إلى جانب عدد من موظفي الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي الذين أشرفوا على تنسيق وتنظيم اللقاء.

وأكد اللواء الدكتور صالح مراد أن تحقيق هذا الرقم القياسي يعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ترسيخ ثقافة التقدير المؤسسي وتعزيز روح الانتماء بين الموظفين، مشيراً إلى أن اللقاء المرئي جاء بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بهدف توجيه الشكر والتقدير لكافة العاملين في مختلف القطاعات الشرطية، تقديراً لجهودهم الاستثنائية وحرصهم على تعزيز الأمن والأمان وخدمة الوطن خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن تنظيم اللقاء تزامن مع حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز مشاعر الفخر بالإنجازات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.

وأوضح أن اللقاء جمع أكبر عدد من الموظفين في توقيت واحد عبر منصة مرئية مباشرة، وشهد عدداً من المداخلات التي استعرضت جهود الفرق الميدانية والنتائج التي حققتها الإدارات المختلفة، إضافة إلى نقل رسائل تقدير مباشرة للموظفين وإطلاعهم على الإشادات التي حصدتها شرطة دبي من أعلى المستويات.

من جانبها، قالت المحكّمة المعتمدة في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، كنزي الدفراوي، إن فريق الموسوعة حدّد خمسة آلاف مشارك كحد أدنى لاعتماد رقم قياسي جديد ضمن هذه الفئة، بعد دراسات ومقارنات أجريت على أرقام عالمية مشابهة، مشيرة إلى أن شرطة دبي تجاوزت الرقم المطلوب بفارق كبير عبر مشاركة 9348 موظفاً وموظفة في اللقاء المرئي. وأكدت أن القيادة العامة لشرطة دبي استوفت جميع الشروط والمعايير المطلوبة لاعتماد الرقم القياسي، مشيدة بروح الفريق والتنظيم العالي الذي مكّن من جمع هذا العدد الكبير في لقاء مباشر واحد، ما أسهم في تسجيل الرقم العالمي رسمياً باسم شرطة دبي.