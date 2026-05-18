شرطة دبي تدخل موسوعة غينيس بأكبر لقاء مرئي ضم 9348 موظفاً

دخلت القيادة العامة لشرطة دبي موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً لأكبر حضور للقاء مرئي على مستوى العالم، بمشاركة 9348 موظفاً وموظفة من منتسبيها في لقاء حمل عنوان "أنتم فخر الوطن".

وتجاوزت شرطة دبي الحد الأدنى الذي حدده فريق موسوعة غينيس لتسجيل الرقم القياسي، والبالغ 5 آلاف مشارك في اللقاء المرئي، ليتم اعتماد الرقم العالمي وتسجيله باسم القيادة العامة لشرطة دبي.

وتسلّم مساعد القائد العام لشؤون الإدارة اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، شهادة غينيس من المحكّمة المعتمدة من موسوعة غينيس للأرقام القياسية كنزي الدفراوي، بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية العميد راشد ناصر، ومدير إدارة علاقات الموظفين العقيد عبدالله محمد حسن، وعدد من موظفي الإدارة العامة للموارد البشرية والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء صالح مراد أن تحقيق هذا الرقم القياسي جاء بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، بهدف تقدير جهود موظفي القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف القطاعات، ودورهم في تعزيز الأمن والأمان وخدمة الوطن خلال الأزمة الحالية.

وأضاف أن تنظيم اللقاء تزامن مع حملة "فخورين بالإمارات" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ روح الانتماء والفخر بالإنجازات الوطنية.

من جانبها، قالت كنزي الدفراوي إن فريق موسوعة غينيس حدد 5 آلاف مشارك كحد أدنى لتسجيل رقم قياسي جديد في فئة اللقاءات المرئية، مؤكدة أن شرطة دبي تجاوزت الرقم المطلوب بشكل كبير واستوفت جميع المعايير والشروط المعتمدة لتسجيل الرقم العالمي.