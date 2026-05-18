رقمنة اشتراكات مواقف مدارس دبي بالتعاون بين «هيئة المعرفة» و«باركن»

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وشركة «باركن» عن توقيع إطار تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير وتسهيل خدمات اشتراكات مواقف المركبات للمؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء دبي.

وتسهدف الاتفاقية رقمنة آلية الاشتراكات التي كانت تعتمد سابقاً على موافقات ورقية من المؤسسات التعليمية.

وتوفر «باركن» باقة مبادرات تشمل إدارة مواقف مركبات أولياء الأمور في محيط المدارس، بما يعكس التزام الشركة بمراعاة احتياجات المتعاملين خلال أوقات الذروة، فضلاً عن اشتراكات مخفّضة للمؤسسات التعليمية والطلبة بقيمة 100 درهم شهرياً، و1000 درهم سنوياً، بما يمثل وفراً يصل إلى 80%

ويُوفر هذا النظام الجديد آلية تحقق آمنة وسريعة من أهلية المستفيدين، ليقدّم للمتعاملين تجربة سهلة ومريحة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الخصوصية وحماية البيانات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر باركن باقة من المبادرات النوعية الداعمة للمجتمع التعليمي في دبي، تشمل إدارة مواقف مركبات أولياء الأمور في محيط المدارس، والتي تعكس التزام الشركة بمراعاة احتياجات المتعاملين خلال أوقات الذروة، فضلاً عن اشتراكات مخفّضة للمؤسسات التعليمية والطلبة بقيمة 100 درهماً شهرياً، و1,000 درهماً سنوياً، بما يمثل وفراً يصل إلى 80%. كما ستساهم الشركة في تنظيم مواقف المركبات أثناء الفعاليات المدرسية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتحسين سهولة وصول الحضور.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية الدكتورة آمنة المازمي: "يجسّد تعاوننا مع "باركن" التزامنا المشترك بتقديم خدمات ذكية ومتكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتسهم في الارتقاء بجودة التجربة التعليمية في دبي. ومن خلال توفير رحلة رقمية متكاملة للاستفادة من خدمات مواقف المركبات المُخفَّضة، نعمل على تسهيل التعاملات اليومية للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، بما يعزز مستويات الراحة وسهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية لدى أفراد المجتمع التعليمي، كما تأتي هذه الشراكة انسجاماً مع مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي، عبر دعم التحول الرقمي، وتعزيز التكامل والتعاون بين مختلف القطاعات، والمساهمة في بناء منظومة تعليمية أكثر ترابطاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل، ترتكز على جودة الحياة ورفاه المجتمع."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة باركن المهندس محمد عبدالله آل علي: "تُعد الشراكة مع هيئة المعرفة محطة استراتيجية في مسيرتنا لإعادة رسم ملامح تجربة المتعاملين بالاعتماد على الابتكار الرقمي. ومن خلال تمكين التحقق الفوري من الأهلية وإلغاء الإجراءات الورقية، نجعل خدماتنا أكثر مرونة وانسيابية وكفاءة للمجتمع التعليمي في دبي. وبصفتنا المزود الأكبر لمرافق مواقف المركبات في إمارة دبي، نفخر بدعم طموحات المدينة الذكية عبر تذليل التعقيدات الإدارية وتحسين جودة الحياة اليومية للطلبة والتربويين. وسنواصل الاستثمار في قدراتنا الرقمية لضمان ريادة خدماتنا واستجابتها لاحتياجات المتعاملين المتغيرة".