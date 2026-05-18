"شكراً الإمارات".. ضمن مبادرات نوعية لـ"سيرا" في معرض إيسنار 2026

في مشهد يعكس تسارع التحولات العالمية نحو الأمن الذكي والابتكار التقني، تستعد مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" لإبراز حضورها في معرض آيسنار أبوظبي آيسنا خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026، عبر منصة متكاملة تستعرض مجموعة من المبادرات والخدمات النوعية الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ودعم الابتكار في قطاع الصناعة الأمنية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على دور المؤسسة بصفتها الجهة المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الصناعة الأمنية الخاص، من خلال تقديم حلول مبتكرة وخدمات متقدمة تسهم في رفع كفاءة وجودة المنظومة الأمنية، وتعزيز استدامة التطوير في هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن منصة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عدداً من المبادرات البارزة، في مقدمتها مبادرة "شكراً الإمارات" التي تنطلق في اليوم الأول من المعرض، والتي تمثل مشاركة وطنية جامعة يعبّر من خلالها المواطنون والمقيمون والزوار في دولة الإمارات والأصدقاء خارجها عن أسمى معاني الشكر والامتنان والولاء للوطن وقيادته، في مشهد يعكس روح الولاء والانتماء.

كما تضم المنصة خدمة "سيرا شات"، وهي منصة تفاعلية مخصصة لخدمة حراس الأمن، توفر الاستشارات القانونية، واستقبال الشكاوى والمقترحات، إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركة في السحب على جوائز قيمة تُقدَّم يومياً خلال أيام المعرض. وتشمل المنصة كذلك مختبر البحث والتطوير والحلول الأمنية الذي يعنى بابتكار وتطوير التقنيات والحلول الأمنية الحديثة، إضافة إلى "سيرا بودكاست" الذي يسلّط الضوء على القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الأمني، وشبكة محترفي الأمن والسلامة التي تهدف إلى ربط وتمكين الكفاءات العاملة في المجال.

وفي هذا السياق، اكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة خليفة ابراهيم السليس بأن التكنولوجيا أصبحت اليوم ركيزة أساسية في عالمنا المعاصر، ومحركاً رئيساً لتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الأمني. ومن هذا المنطلق حرصنا في المؤسسة على تسخير أحدث الحلول التقنية والابتكارات الذكية لتعزيز كفاءة العمل الأمني، ورفع مستوى الجاهزية، بما يواكب تطلعات دولة الإمارات في بناء منظومة أمنية متقدمة ومستدامة.

وسيتم إطلاق "نظام المستشار الأمني" ضمن منصة المؤسسة في معرض إيسنار 2026، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات أمنية متخصصة للأفراد والشركات في قطاع الأمن الخاص.

يتيح النظام تحليل الصور والبيانات لتحديد المخاطر ونقاط الضعف، مع تقديم توصيات دقيقة تشمل أنظمة المراقبة والحلول الأمنية المناسبة لكل موقع.

وتؤكد مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية التزامها بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات الأمنية، ودعم التحول نحو منظومة أمنية أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة.