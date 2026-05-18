سلطان الجابر: استهداف "براكة" عدوان إرهابي واعتداء على حق كل دولة في البناء

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس): "استهداف "براكة" عدوانٌ إرهابي على مشروع سلمي بُني وفق أعلى معايير السلامة لتوفير إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمصانع في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهو اعتداءٌ على حق كل دولة في البناء، والتقدم، وتوفير الطاقة النظيفة لشعبها. ستستمر "براكة" في العمل، وستواصل دولة الإمارات البناء، ولن تزيدنا هذه الأحداث إلا قوةً وعزماً وثباتاً".