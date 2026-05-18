المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل خدماته الطبية للأشقاء الفلسطينيين

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية تقديم خدماته الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، وفي إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاع الصحي في غزة والتخفيف من معاناة المرضى والمصابين.

وأجرى المستشفى الإماراتي العائم منذ بدء عمله أكثر من 6,000 عملية جراحية، وأكثر من 29,000 خدمة علاجية شملت العمليات الجراحية، وجلسات العلاج الطبيعي، وجلسات غسيل الكلى، إلى جانب خدمات طبية متنوعة في عدد من التخصصات، بما يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به المستشفى في توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى الفلسطينيين.

يشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي، يعاونه فريق طبي إندونيسي، حيث تعمل الفرق الطبية بشكل متواصل لتقديم الرعاية الصحية وفق أعلى المعايير الطبية، ومتابعة الحالات المرضية منذ لحظة وصولها، وإجراء الفحوصات اللازمة، ووضع الخطط العلاجية المناسبة لكل حالة.

يُعد المستشفى الإماراتي العائم في العريش أحد أبرز المبادرات الطبية ضمن الجهود الإماراتية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إذ يضم عدداً من التخصصات الطبية والخدمات العلاجية المتكاملة، بما في ذلك غرف العمليات، والعيادات، وخدمات الأشعة والمختبرات والصيدلية، إضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي وغسيل الكلى، الأمر الذي يجعله رافداً مهماً للقطاع الصحي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

تأتي هذه الجهود ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية، وتنفيذ المبادرات الإنسانية والصحية التي تجسد نهج الإمارات الراسخ في مد يد العون، والاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية، والوقوف إلى جانب الشعوب الشقيقة في مختلف الظروف.