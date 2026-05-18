نهيان بن مبارك يطلق المبادرة المجتمعية "عهد ووعد" بعد غد الأربعاء

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الرؤية الحكيمة والجهود المخلصة والمقدرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي تقوم على البناء والتعمير والانفتاح على العالم، ودعم تلاحم المجتمع بمختلف فئاته، من المواطنين والمقيمين كان لها أبلغ الأثر فيما وصلت إليه الإمارات من تقدم ونهضة وأمان، وتعايش سلمي بين كافة الفئات والجنسيات المقيمة، حتى أصبحت التجربة الإماراتية المثال والقدوة أمام العالم أجمع.

جاء ذلك خلال اطلاع الشيخ نهيان بن مبارك على المبادرة المجتمعية "عهد ووعد"، التي يطلقها يوم الأربعاء المقبل في العاصمة أبوظبي، بمشاركة كافة القيادات المجتمعية.

يرافق المبادرة، التي تنطلق رقميا، فعاليات واحتفالات مجتمعية وفنية ورياضية في الأندية والمراكز التجارية والمدارس والجامعات والأماكن العامة بالدولة للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الوطن وقيادته.

تأتي هذه المبادرة انطلاقا من الجهد والعمل المشترك لجميع فئات المجتمع، للتعبير عن تقديرهم للجهود المباركة لصاحب السمو رئيس الدولة، في دعم ورعاية كل المتواجدين على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين، لاسيما في أوقات التحديات والأزمات والتي حفظت للجميع حياتهم وكرامتهم وقدرتهم على النمو والاستمرار.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك إن هذه المبادرة عهد ووعد بالولاء والوفاء من جميع فئات المجتمع الإماراتي، تقديرا للجهود المخلصة لسموه وحبا للوطن والقائد، ودليلاً على حب الشعب لقائده.

وعبر عن ثقته الكاملة بأن المبادرة ستكون تعبيرا صادقا عن مشاعر الجميع التي اجتمعت على حب الوطن وقائده، وأن يكون ذلك تجسيدا لأسمى معاني الولاء والانتماء والمحبة الصادقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتأكيدا على بذل كل جهد ممكن من أجل أن تظل الإمارات وطناً ينعم بالعزة والأمن والأمان، لافتا إلى أن المبادرة تضم كافة فئات المجتمع دون استثناء لأحد ليشكل الجميع صورة رائعة ومتكاملة تمثل جميع من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.

ويصاحب "عهد ووعد" عدد من المبادرات الوطنية ومجموعة من الفعاليات والأنشطة الميدانية والتوعوية التي تعزز انتشارها وتفاعل المجتمع معها، وسيتم تنظيم حفل إطلاق رسمي بحضور قيادات حكومية ومجتمعية، وعروض مرئية تشرح فكرة المبادرة ونص الوثيقة وآلية وأسلوب التوقيع الرقمي، إضافة إلى إطلاق حملات إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والإذاعة والصحف والمنصات الرقمية، وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الحكومية، والشاشات الرقمية في الأماكن العامة، وإنتاج فيديوهات قصيرة تشرح طريقة التوقيع وأهداف المبادرة.

وتشمل المبادرة إقامة منصات تفاعلية في المراكز التجارية، والحدائق العامة، وتوفير فرق ميدانية متطوعة لمساعدة الجمهور على التوقيع، وتنظيم أنشطة تفاعلية لتعزيز مفهوم "العهد والوعد"، وعقد جلسات توعوية وورش عمل للطلبة حول القيم الوطنية، وأهمية الالتزام المجتمعي، وتشجيع الطلبة على المشاركة والتوقيع ونقل الرسالة لأسرهم، وإطلاق عداد رقمي مباشر يوضح عدد الموقعين.

ويحرص المنظمون على ألا تقتصر الفعاليات المرافقة للمبادرة على التوقيع الرقمي، بل تشكل حراكاً وطنياً متكاملاً يجمع بين التركيز على المشاركة المجتمعية، والتفاعل الرقمي، والأنشطة الميدانية، وذلك بهدف تحويل المبادرة إلى تجربة وطنية حية تعزز روح الانتماء، وتصل إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في مختلف أنحاء الدولة.