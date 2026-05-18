شرطة دبي تُحذر من مقاطع فيديو تُشجع على الإفراط في مشروبات الطاقة

حذّرت إدارة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الانسياق وراء مقاطع مُتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُشجع على شرب كميات كبيرة من مشروبات الطاقة، خصوصاً لفئة الأطفال، لما قد تُسببه من مخاطر صحية خطرة عليهم.

وأكدت أن بعض المحتويات الرقمية تسعى إلى جذب المشاهدات والتفاعل، من دون مراعاة العواقب الصحية والسلوكية الخطرة، داعية أولياء الأمور إلى متابعة المحتوى الذي يتابعه الأبناء، وتعزيز وعيهم بعدم التقليد الأعمى لكل ما ينشر على مواقع التواصل، وأشارت إلى أن الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة قد يؤدي إلى مضاعفات خطرة، تشمل اضطراباً في نبضات القلب، والتشنجات وفقدان الوعي، إضافة إلى إمكانية حدوث توقف مفاجئ للقلب.

وبيّنت أن هناك أضراراً صحية قد تصيب الأطفال، منها «التسمم»، وحدوث اضطرابات في المعدة، وتزايد القلق والتوتر والعصبية، والتأثير على التركيز والذاكرة والنوم، وارتفاع ضغط الدم.

وحثت الجمهور على استقاء المعلومات الصحية من مصادر موثوقة، والإبلاغ عن أي محتوى رقمي يُشجع على السلوكيات الخطرة، أو يهدد سلامة أفراد المجتمع، داعيةً إلى الإبلاغ عن التجاوزات والجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.

يذكر أن شرطة دبي أطلقت منصة إلكترونية توعوية، تهدف إلى نشر الوعي بالجرائم الإلكترونية (السيبرانية)، وتتضمّن محتوى قيّماً باللغتين العربية والإنجليزية، يشمل كل ما يتعلق بجوانب الوقاية من مخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعرّف إلى أساليب الاحتيال وتجنّبها.

وتستهدف المنصة جميع فئات المجتمع من أبناء وآباء، وأفراد المجتمع، وأصحاب أعمال، وموظفين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية، حيث يمكن الوصول إلى المنصة عبر الرابط التالي: https://ecrimehub.gov.ae/ar