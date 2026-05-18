بنك الإمارات للطعام و«جود» يوقّعان اتفاقية لتحويل فائض الطعام إلى أثر مستدام

وقّع بنك الإمارات للطعام اتفاقية تعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى دعم العمل الإنساني والخيري، وترسيخ منظومة العطاء المستدام في إمارة دبي.

ووُقِّعَت الاتفاقية بحضور مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، حصة بنت عيسى بوحميد، ومدير عام بلدية دبي نائب رئيس مجلس الأمناء في بنك الإمارات للطعام، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، مروان راشد بن هاشم، ورئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال عبيد بن يعروف.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد وتفعيل قنوات المساهمات المجتمعية، من خلال الاستفادة من منصة جود الرقمية في جمع وتنظيم المساهمات والتبرعات المالية لدعم المبادرات والحملات التي ينفذها بنك الإمارات للطعام على مدار العام، بما يشمل الحملات الموسمية، وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل منصة جود على تمكين الأفراد والمؤسسات من الإسهام في دعم برامج بنك الإمارات للطعام عبر قنوات رقمية ميسّرة وموثوقة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لقياس الأثر وتعزيز مستوى الشفافية.

وقال مروان راشد بن هاشم: «نسعى للوصول إلى عدم الهدر، وتعزيز إعادة توجيه فائض الطعام للفئات الأكثر احتياجاً، ويأتي تعاوننا مع بنك الإمارات للطعام امتداداً لهذا التوجه، بما يسهم في تعظيم الأثر المجتمعي، كما تعكس هذه الشراكة التزامنا تعزيز منظومة العطاء في دبي، من خلال تمكين الأفراد والمؤسسات بسهولة».

من جهتها، قالت منال عبيد بن يعروف: «نؤمن في بنك الإمارات للطعام بأن كل فائض يمكن أن يتحول إلى فرصة للعطاء، ومن خلال هذه الشراكة مع (جود)، نعمل على توسيع نطاق وصول مبادراتنا الإنسانية، وتعزيز خططنا وبرامجنا الهادفة إلى إدارة فائض الطعام وجمعه وتوزيعه بكفاءة عالية، بما يسهم في الحدّ من هدر الطعام ودعم الفئات المستحقة، وفق منظومة متكاملة تحقق أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الأفراد، وتدعم رسالتنا كمؤسسة إنسانية وخيرية مستدامة تعزز قيم العطاء والتكافل المجتمعي».

من جانبها، ستتولى مؤسسة بنك الإمارات للطعام تحديد المبادرات والحملات ذات الأولوية، وتوجيه المساهمات، بما يضمن تحقيق الأثر الإنساني المستهدف.