الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى

أعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، مساء أمس الأحد 29 ذي القعدة 1447هـ الموافق 17 مايو الجاري، وذلك بعد الاطلاع على نتائج الترائي، وتقارير الرصد الواردة من المختصين والخبراء و«الشوّيفة» في أنحاء الدولة، عبر منظومة المراصد المعتمدة التي تشرف عليها المؤسسات والمراكز المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، وذلك بالتعاون مع «شوّاف الختم»، التابع لمركز الفلك الدولي، و«شوّاف دبي»، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، و«شوّاف الشارقة»، بالتعاون مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك.

وأوضح المجلس أنَّ أعمال تحري الهلال جرت وفق منظومة وطنية متكاملة تستند إلى الضوابط الشرعية، وتستفيد من أحدث الوسائل والتقنيات الحديثة في الرصد الفلكي، بما يعزز دقة إجراءات التحري، وموثوقية نتائجها، ويجسد منهجية الدولة في توظيف العلوم والتقنيات الحديثة، والاستفادة منها في خدمة الإنسان.

وبناءً على ثبوت الرؤية الشرعية للهلال، أعلن المجلس أن اليوم الاثنين، الموافق 18 مايو 2026م، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وأن يوم الأربعاء، الموافق 27 مايو 2026م، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة رفع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها الطيبة، سائلين الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

كما توجه المجلس بالدعاء إلى الله تعالى أن يجعل شهر ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك مناسبة خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وصالح أعمالهم وطاعاتهم.