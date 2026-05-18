شرطة رأس الخيمة تحذر من أساليب الاحتيال الرقمي

دعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى تجاهُل الرسائل المجهولة، لتحقيق الأمان الرقمي وعدم السقوط في شباك المحتالين.

ووجّهت باقة من النصائح والتوجيهات لأفراد المجتمع، من خلال منشور توعوي حمل شعار «أمنك الرقمي يبدأ بوعيك»، تهدف لتحقيق الأمان الرقمي لهم، وتضمّنت دعوتهم إلى التحقق من هوية المتصل أو المرسل قبل التفاعل، وعدم مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق، وتجاهل الرسائل المشبوهة، وعدم فتح الروابط غير الموثوقة، بالإضافة إلى التأكد من الجهة المستفيدة قبل تحويل الأموال.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية في رأس الخيمة، العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، إلى أن إطلاق هذه الدعوة يأتي في إطار البرامج والحملات التثقيفية والتوعوية التي تنفذها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لحماية الجمهور من أن يصبحوا ضحايا للمحتالين، ولتعزيز مفهوم الأمن السيبراني لديهم، ورفع مستوى وعيهم بمخاطر الجرائم الإلكترونية وأساليب الاحتيال الرقمي، خصوصاً في ظل ازدياد الإقبال على استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها.

وأكد أهمية تعاون الجمهور مع الحملات الهادفة للحفاظ على أمنهم الرقمي، وسلامة معلوماتهم الشخصية والمصرفية، من خلال اتباع النصائح والإرشادات والعمل بها.

