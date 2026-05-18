السيطرة على حريق في مولد كهربائي خارج محطة براكة ناجم عن استهداف بـ «مسيّرة»

تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة من دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الحريق لم يؤثر في سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.