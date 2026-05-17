الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات على السعودية بطائرات مسيرة

أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات على المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأجواء العراقية، والتي تم اعتراضها وتدميرها بعد دخولها المجال الجوي للمملكة.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع المملكة، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.