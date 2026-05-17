أبو الغيط يدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الامارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.