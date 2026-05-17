قطر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية

أدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية "الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت إحداها محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وتعده انتهاكا سافرا لمبادىء القانون الدولي، وتهديدا خطيرا لأمن واستقرار المنطقة".

وأكدت الخارجية أن "الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وتشدد في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا".

وجدت الوزارة، "تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها".