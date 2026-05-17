مصر تدين استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية بدولة الإمارات

أدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة .

وقالت وزارة الخارجية المصرية -في بيان أصدرته اليوم -إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.