"طرق دبي" تنجز 80% من مشروع نفق شارع الخليج بسعة 3 مسارات في كل اتجاه

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 80% من مشروع تنفيذ نفق شارع الخليج، الذي يمتد من نهاية منحدر جسر (إنفينيتي) في ديرة، حتى تقاطع شارع الخليج مع شارع الوحيدة، بطول 1650 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وطاقة استيعابية قدرها 12000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويأتي تنفيذه ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة، باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو السكاني.