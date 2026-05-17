عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزيرة خارجية المالديف ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أيروثيشام آدم، بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية في جمهورية المالديف.

وبحث الوزيران، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرص تنميتها في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تمنياته للوزيرة الجديدة بالتوفيق والنجاح في مهام عملها، مؤكداً تطلعه إلى العمل معها لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يدعم خططهما التنموية ويعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبيهما، كما جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعربت أيروثيشام آدم عن تضامن بلادها مع دولة الإمارات وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة، فيما توجّه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر والتقدير لها على موقف بلادها الداعم لدولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وناقش سموه وأيروثيشام آدم، خلال الاتصال الهاتفي، أهمية تضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.