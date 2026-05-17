رئيس الدولة يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، نائب رئيس الوزراء وزير دفاع أستراليا، ريتشارد مارليز.

وبحث سموه ووزير الدفاع الأسترالي خلال اللقاء مجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتهما، خاصة في الشؤون الدفاعية.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إضافة إلى أمن الملاحة العالمية.

حضر اللقاء عدد من الوزراء والمسؤولين.